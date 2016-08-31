بالصور.. محافظ قنا يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

مراسل «ONA»:

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المجلس التنفيذي لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2016/2017 وذلك بحضور اللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة .

وناقش الهجان خلال الجلسة الاستعداد لعيد الاضحي المبارك، موضحًا أن مديرية الأوقاف قامت بتجهيز 83 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك كما وجه بان تقوم مديرية الاوقاف بقنا بتسليم ثمن جلود الاضاحي لمديرية الصحة لشراء سيارات إسعاف.

كما تم تكليف مديرية الطب البيطري بفتح المجازر بمراكز المحافظة لذبح الاضاحي بدون مقابل ومراقبة اللحوم المعروضة بالاسواق وصلاحيتها للاستهلاك الادمى حماية للمستهلك كما تم التنبية على كافة مجالس المدن ومديريات الخدمات والمستشفيات والجهات الرقابية لرفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة العيد .

وتم بحث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن المحافظه ذكر الهجان أنه جارى الإنتهاء من محطتى الصرف الصحى بفرشوط ودشنا مشدداً علي اهمية انهاء الاعمال الخاصة بإنشاء محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي في اسرع وقت ممكن يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظه لتوصيل كافة المرافق الى جميع المواطنين فى مدن وقرى المحافظه .

وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق داخل مدن المحافظة لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث ناقش المجلس خطة العام المالي الجديد لرصف عدد من الطرق بمدن ومراكز المحافظة وشدد علي سرعة التنفيذ مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف .

وخلال الاجتماع شدد الهجان على المتابعة الدورية واليومية لإزالة التعديات والتعامل الفوري مع المخالفين موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بإزالة جميع أشكال التعديات سواء علي الشوارع العامة او الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل وتنفيذ الخطط الاستثمارية للمديريات في المواعيد المحددة .