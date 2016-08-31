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التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في سوريا والعراق

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التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في سوريا والعراق التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في سوريا والعراق

قوات التخالف الدولي_أرشيفية

نفذت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، 22 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب أورده الموقع الإلكتروني (البنتاجون) بأن قوات التحالف نفذت 8 ضربات جوية ضد أهداف لداعش الإرهابي داخل سوريا مستخدمة قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلة ودون طيار بالقرب من الرقة ومنبج والواشية.

وتم خلال تلك الضربات، تدمير دبابتين وكدس ذخائر وسيارة تكتيكية و 5 مواقع قتالية وعجلتين وكدس أسلحة وعجلتين مفخختين واستهداف 5 وحدات تكتيكية.

وفي العراق، نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع ولدعم حكومة بغداد 14 ضربة جوية ضد أهداف التنظيم الإرهابي مستخدمة قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلة ودون طيار بالقرب من البغدادي والبوحياة والبشير وهيت وكسك والموصل والرمادي.

وتم خلال تلك الضربات تدمير عجلة و7 مواقع قتالية واستهداف 4 وحدات تكتيكية وإصمات وحدة أخرى، فضلا عن استهداف مصنع لتصنيع السيارات المفخخة وثكنات ومقر للتنظيم.

كما تم تدمير 3 أنظمة لإطلاق قذائف الهاون وإصمات موقع قذائف هاون وتدمير عقدة للتحكم والسيطرة و 8 منصات صواريخ ونظام صواريخ ونفق.

أ.ش.أ

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