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«محلب» رئيسا لمجلس إدارة مسجد الإمام الحسين .. و«العبد» للسيدة زينب

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«محلب» رئيسا لمجلس إدارة مسجد الإمام الحسين .. و«العبد» للسيدة زينب «محلب» رئيسا لمجلس إدارة مسجد الإمام الحسين .. و«العبد» للسيدة زينب

المهندس ابراهيم محلب

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء، تشكيل مجالس إدارة مسجد الإمام الحسين برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية, ومسجد السيدة زينب برئاسة أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير العمل بالمساجد الكبرى.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات باقي المساجد الكبرى في وقت لاحق في إطار حرص الوزارة على مزيد من الاهتمام بتطويرها دعويا وإنشائيا وفنيا , وصيانة ونظافة, بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية والمجتمعية لهذه المساجد.

وأكد البيان حرص الوزارة على تطوير المساجد ورعايتها دعويا وإنشائيا باعتبار ذلك حقا أصيلا للوزارة للقيام بدورها الدعوى.

أ ش أ

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