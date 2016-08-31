جامعة أسوان تنظم حفل تكريم ووداع لأول رئيس لها‎

نظمت جامعة أسوان، حفل تكريم ووداع للدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان السابق، وأول رئيس لها، عقب قرار استقلالها عن جامعة جنوب الوادى فى عام 2012.

حضر الاحتفالية، اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، والدكتور عبد القادر محمد، القاءم باعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور نجاتى محمد الغزالى، المستشار الأكاديمى لرئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، وممثلين من الأوقاف والأزهر والإعلاميين والقوات المسلحة.

وشهد الحفل، الذى بدأ بعزف السلام الجمهورى، وعرض فيلم تسجيلى للدكتور منصور كباش، خلال تأسيس جامعة أسوان، إطلاق صيحات الزغاريد من الحاضرات، وتقديم الدروع والهدايا التذكارية من القطاعات المختلفة والكليات.

وتوجه الدكتور منصور كباش، بالشكر لقيادات الجامعة على تنظيمهم حفلاً لتكريمه وتوديعه، وعلى ما قدموه من مساندة له طوال فترة توليه منصب رئيس جامعة أسوان، مؤكداً أن الجامعة تسير على الطريق الصحيح، وتسعى بقياداتها لتحقيق المزيد من التقدم.

وأشار الدكتور منصور كباش، خلال كلمته التى ألقاها بالحفل، إلى أن هناك دول فى الخارج يتحدثون عن شعار جامعة أسوان، والذى يحتوى على رسمة “عين حورس” باعتبار أهمية ومعنى هذا الشعار الذى يدل على ريادة المكان الذى يحمل شعاره.

وأكد الدكتور نجاتى محمد، المستشار الأكاديمى لرئيس الجامعة، أن الفترة التى قضاها الدكتور منصور كباش رئيساً لجامعة أسوان، شهدت العديد من الإنجازات، بداية من صدور القرار الوزارى، بتأسيس واستقلال جامعة أسوان عن جامعة جنوب الوادى فى عام 2012، وزيادة عدد الكليات من 6 إلى 20 كلية، بجانب ارتفاع عدد طلاب الجامعة من 5 آلاف طالب إلى 10 آلاف، وارتفاع أعضاء هيئة التدريس من 500 عضواً إلى 1200 عضواً، وزيادة عدد مبانى الكليات داخل الجامعة من 6 إلى 30

ومن جانبه، قال اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إن الفترة القصيرة التى حضر فيها إلى أسوان شعر خلالها ببالغ السعادة والانبهار على ما تقدمه وتسعى إليه جامعة أسوان بالرغم من وجودها فى أقصى الجنوب، متمنياً للعاملين فى الجامعة مزيد من التقدم والرقى، وعلق قائلاً “أتمنى أن أضيف جديداً لأبناء أسوان وأقدم لهم الخدمات الجماهيرية المختلفة