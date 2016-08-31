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إشبيلية: نقترب من ضم نصري على سبيل الإعارة

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إشبيلية: نقترب من ضم نصري على سبيل الإعارة إشبيلية: نقترب من ضم نصري على سبيل الإعارة

قال مونشي مدير الكرة بنادي إشبيلية إن فريقه يقترب من ضم سمير نصري لاعب مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وكانت "سكاي سبورتس" قد قالت في وقت سابق إن اللاعب اتجه لفرنسا من أجل التوقيع لإشبيلية. (طالع التفاصيل)

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" لمونشي قال:"نحن ننهي كافة البنود الخاصة بنصري، ونتفاوض مع اللاعب وسيتي ونحاول إنهاء الصفقة في أقرب وقت".

وأضاف "إن حصلنا على نصري فسنكون قد وقعنا مع اللاعب الذي كنا نبحث عنه من بداية السوق".

وقرر نصري الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الوقت الحالي بعدما خرج من حسابات جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وكان سمير نصري البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أرسنال مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

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