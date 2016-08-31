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بي بي سي: روما اتفق مع ويلشير.. ويتبقى موافقة أرسنال

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بي بي سي: روما اتفق مع ويلشير.. ويتبقى موافقة أرسنال بي بي سي: روما اتفق مع ويلشير.. ويتبقى موافقة أرسنال

اتفق فريق روما على البنود الشخصية مع جاك ويلشير لاعب أرسنال، لكن المدفعجية لم يوافقوا على رحيل اللاعب للذئاب بعد.

وحسب تقرير نشرته "بي بي سي" فإن روما وفر كل طلبات ممثلي ويلشير، لكن أرسنال لم يتفق بعد مع الذئاب على رحيل اللاعب.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قالت في وقت سابق إن ممثلي اللاعب اجتمعوا ببورنموث وكريستال بالاس من أجل ضم ويلشير. (طالع التفاصيل)

وأرجعت "بي بي سي" السبب وراء رفض أرسنال التفاوض مع روما نظرا لأن الأخير رفض بيع كوستاس مانولاس للمدفعجية.

وكان صاحب الـ24 عاما قد اتفق مع المدفعجية في الأسبوع الماضي أنه يرغب في الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام بعد عدد من الإصابات التي لحقت به، ولم يشارك في الموسم الماضي سوى بمباراة وحيدة.

وانضم ويلشير إلى أرسنال في عام 2001 قادما من ناشئين لوتون تاون، واعتبر أحد أبرز المواهب الإنجليزية، ولعب لأول مرة مع المدفعجية في عام 2008، لكن الإصابات أبعدته تماما عن مستواه.

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