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تقرير: إيسكو رفض الانضمام لتوتنام بسبب مالاجا

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تقرير: إيسكو رفض الانضمام لتوتنام بسبب مالاجا تقرير: إيسكو رفض الانضمام لتوتنام بسبب مالاجا

رفض إيسكو لاعب وسط ريال مدريد الانضمام إلى توتنام من أجل العودة إلى مالاجا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن اللاعب على بعد خطوات من الانضمام إلى مالاجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لأنه لا يرغب في أن يقضي إعارته بإنجلترا.

وأشار التقرير إلى أن إيسكو سيفكر في الرحيل إلى إنجلترا في حالة وحيدة فقط وهي صفقة انتقال دائمة.

وعرض مالاجا على إيسكو فرصة للمشاركة بصفة دائمة، ورحب باستعارة اللاعب لنهاية الموسم.

وكان إيسكو لاعبا لمالاجا في الفترة من 2011 وحتى 2013 قادما من فالنسيا بـ12 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يرحل لريال مدريد بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

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