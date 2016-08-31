الأحد.. البعثة الرسمية للحج تغادر إلى الأراضي المقدسة

تغادر البعثة الرسمية للحج، إلى الأراضي السعودية، يوم الأحد المقبل، فيما تم توفير غرفة عمليات مركزية في الأراضي المقدسة لمتابعة الحجاج، فضلًا عن وجود آلية لإدارة الأزمات لمواجهة أية أزمات متوقعة.

وأوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء- أن نصيب مصر أكثر من 62 ألف حاج مصرى مقسمين إلى 3 بعثات نوعية، حج القرعه التابع لوزارة الداخلية، الجمعيات التابعة لوزارة التضامن والسياحة، والتابع لوزارة السياحة.

وأضاف العربي- بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط – أنه يوجد عدد من الاجتماعات مع الجانب السعودي، للتنسيق معهم، فضلًا عن وجود اجتماعات داخلية لمتابعة سير الأحداث.

وأكد أن أماكن إقامة الحجاج ستكون جيدة جدًا، وقريبة من الشعائر بشكلٍ كبير، كما تم توفير كافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة، فضلًا عن وجود أماكن للرعاية الطبية في كافة الأماكن مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن جميع قواعد البيانات للحجاج مميكنة لسهولة الوصول اليه.