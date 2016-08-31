أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأحد.. البعثة الرسمية للحج تغادر إلى الأراضي المقدسة

Google+ Print
الأحد.. البعثة الرسمية للحج تغادر إلى الأراضي المقدسة الأحد.. البعثة الرسمية للحج تغادر إلى الأراضي المقدسة

البعثة الرسمية للحج – أرشيفية

تغادر البعثة الرسمية للحج، إلى الأراضي ، يوم الأحد المقبل، فيما تم توفير غرفة عمليات مركزية في الأراضي المقدسة لمتابعة الحجاج، فضلًا عن وجود آلية لإدارة الأزمات لمواجهة أية أزمات متوقعة.

وأوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء- أن نصيب أكثر من 62 ألف حاج مصرى مقسمين إلى 3 بعثات نوعية، حج القرعه التابع لوزارة الداخلية، الجمعيات التابعة لوزارة التضامن والسياحة، والتابع لوزارة السياحة.

وأضاف العربي- بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط – أنه يوجد عدد من الاجتماعات مع الجانب السعودي، للتنسيق معهم، فضلًا عن وجود اجتماعات داخلية لمتابعة سير الأحداث.

وأكد أن أماكن إقامة الحجاج ستكون جيدة جدًا، وقريبة من الشعائر بشكلٍ كبير، كما تم توفير كافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة، فضلًا عن وجود أماكن للرعاية الطبية في كافة الأماكن مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن جميع قواعد البيانات للحجاج مميكنة لسهولة الوصول اليه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه