وزير التعليم يوافق على إنشاء 4 مدارس تجريبية بالبحر الأحمر

‎مراسل «ONA»:

وافق الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، علي إنشاء 4 مدارس تجريبية جديدة في محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أنَّه تم إنشاء عدد 114 فصلاً خلال العام الدراسى 2015-2016.

وقال الشربيني، خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته للغردقة اليوم الأربعاء، إنه يجرى العمل في إنشاء 70 فصلاً، كما سيتم إقامة مشروعات للعام الدراسى 2016-2017 بواقع 55 فصل دراسى.

وأضاف أنَّه تم صيانة 21 مدرسة للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى القادم من أجل تقليل كثافة الفصول بعدد من المدارس بالمحافظة لتصل لـ36 طالبًا بالفصل طبقًا للمعدلات الدولية ففى المرحلة الابتدائية بمدارس ( الغردقة -الوفاء – عثمان بن عفان – حسين سعيد – النهضه – مصطفى كامل ، محمد فريد الاعدادية بمدينة الغردقة ، على بن ابى طالب بسفاجا والشهيد أحمد على بالقصير.