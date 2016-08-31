وزير الصحة: الدولة تدعمّ ألبان الأطفال بـ450 مليون جنيه سنويًا

قام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، بتفقد مركز صحة «النزهة» بمصر الجديدة، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة‪ .

وقال وزير الصحة إنَّ الدولة تدعم ألبان الأطفال بديلة لبن الأم بمبلغ 450 مليون جنيها سنويًا، لافتًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال تحديد الفئة المستهدفة من المواليد طبقا للقواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من ” الشرعة الدولية ” التي وقعت عليها 113 دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان استطاعت شراء 18 مليون عبوة هذا العام ، واشترطنا قبل طرح المناقصة أن تكون اوروبية المنشأ وبالفعل هناك نوعان أحدهما فرنسي والآخر سويسري وهما افضل الانواع عالمياً.

وأوضح أنه يتم صرف الألبان عن طريق بطاقة ذكية تحتوي على اسم الطفل وولي الأمر والرقم القومي لكليهما، وذلك للتحكم في عملية توزيع وصرف الألبان المدعمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 1005 منفذ على مستوى الجمهورية ، بأجهزة حاسب آلي ، وقارئ كروت ، حيث تم تجهيز كل منفذ بثلاثة أجهزة كمبيوتر ، و 3 قراء كروت لكل منفذ أيضا ، إضافة إلى خطوط ربط داخلية في دوائر مؤمنة للبيانات ، لضمان سرية وأمان البيانات.

وأضاف بأن برنامج ميكنة صرف البان الأطفال المدعمة ، يتم بالتعاون بين وزارات الصحة والسكان ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي.

وعن كيفية استخراج البطاقة الذكية ، أوضحت الدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية ، أن ولي الأمر ومعه الطفل يتوجهان لأقرب منفذ من منافذ صرف الألبان المميكنة ومعه البيانات ، وهي صورة من قسيمة الزواج ، وصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

ويقوم الفريق الطبي المدرب بفحص الطفل ، وكذلك الأم للتأكد من شروط الاستحقاق ، حيث يتم الصرف أول مرة يدويا لحين استخراج البطاقة ،ويتم توجع ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد مبلغ ” 15 ” جنيها تدفع مرة واحدة فقط ، وذلك ثمن استخراج البطاقة الذكية .

وبعد أن يحصل ولى الأمر على أصل إيصال السداد ، يحتفظ به ، ويتوجه بعد 15 يومًا من تاريخ السداد إلى الإدارة الصحية التابع لها لاستلام البطاقة الذكية بأصل إيصال السداد.