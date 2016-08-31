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خبر في الجول - اتجاه لتعيين كرم كردي نائبا لاتحاد الكرة

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خبر في الجول - اتجاه لتعيين كرم كردي نائبا لاتحاد الكرة خبر في الجول - اتجاه لتعيين كرم كردي نائبا لاتحاد الكرة

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بتعيين كرم كردي عضو مجلس الإدارة الجديد في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكانت نتيجة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم قد أسفرت عن نجاح هاني أبو ريدة في منصب رئيس الاتحاد. (تعرف على أعضاء اتحاد الكرة كاملين من هنا)

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، بأن الاتجاه داخل المجلس يسير نحو تعيين كرم كردي في منصب نائب الرئيس.

وترجع أسباب ترشيح كرم كردي لهذا المنصب كونه الأكثر حصولا على أصوات في الانتخابات، بجانبه كونه العضو الأقدم في اتحاد الكرة.

والسبب الأخير يرجع لكون استمرار عضوية حازم الهواري في اتحاد الكرة ليست مضمونة بسبب الطعون المرفوعة ضد صحة ترشحه للمنصب.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد يرفض الإعلان عن قراره بهذا الشأن حتى الآن مراعاة لعلاقته الرائعة مع حازم الهواري المرشح الآخر لهذا المنصب، وحتى يتعرف على رأي الهواري في هذا الشأن قبل أي شئ.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة المصري موقفه النهائي في هذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبل,

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