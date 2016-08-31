كرة يد.. خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة الأحمر.. ويدرس موقف هنداوي

برصيد 164 هدف في 23 مباراة، يعد أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك لكرة اليد هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية.

لم يحرز الأحمر تلك الأهداف مع الزمالك فقط، إذ أن اللاعب اعتاد الخروج في إعارة لأندية مشاركة في البطولة إن لم يتأهل الفريق الأبيض للبطولة.

وكالعادة، عرض نادي لخويا القطري على إدارة الزمالك استعارة اللاعب خلال فترة البطولة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك قررت الموافقة رسميا على إعارة أحمد الأحمر لنادي لخويا القطري في البطولة المقبلة.

من ناحية أخرى، مازالت إدارة النادي الأبيض تدرس موقف كريم هنداوي حارس الفريق من الإعارة، إذ أن لخويا عرض استعارته أيضا.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس إدارة النادي الأبيض قراره حول إعارة هنداوي خلال الساعات المقبلة.