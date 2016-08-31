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رسميا - كريم حافظ ينتقل لنادي لانس الفرنسي

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رسميا - كريم حافظ ينتقل لنادي لانس الفرنسي رسميا - كريم حافظ ينتقل لنادي لانس الفرنسي

أعلن نادي لانس الفرنسي عن ضم كريم حافظ الظهير الأيسر المصري لنادي ليرس الفرنسي على سبيل الإعارة بشكل رسمي.

ونشر النادي الفرنسي بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه ضم اللاعب صاحب الـ 20 عاما

وينافس لانس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ويحتل الترتيب 13 من 20 فريق بعد خمس جولات لموسم 2016-2017 برصيد ست نقاط.

وعلم FilGoal.com أن كريم حافظ توصل لاتفاق مع لانس وسيتم الإعلان الرسمي عن إعارته من ليرس البلجيكي لمدة موسم.

وكان كريم حافظ قريبا من الانضمام إلى بروندبي الدنماركي إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق لإتمام الصفقة.

وأصدر النادي بيانا يرد فيه على ما أعلنه ليرس بإعارة اللاعب لمدة موسم يؤكد عدم التوصل لاتفاق. (التفاصيل)

من جانبه أكد كريم حافظ سعادته بالانتقال لناديه الجديد، وأكد أن الصعود للدوري الممتاز سيكون هو الهدف من الموسم الحالي.

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