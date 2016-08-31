بعد الانضمام الرسمي - كريم حافظ: أعرف قيمة لانس وهدفي إعادته للواجهة

أبدى كريم حافظ الظهير الأيسر المصري الجديد لنادي لانس الفرنسي، فخره بإتمام انتقاله للفريق الفرنسي.

كريم حافظ انتقل من نادي ليرس البلجيكي إلى نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

وقال كريم حافظ في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "لانس نادي عظيم أعرف تاريخه جيدا، لكنه واجه بعض الصعوبات مؤخرا أدت لهبوطه لدوري الدرجة الثانية".

وأضاف "هدفي هو إعادة الفريق لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، إذ أنني أود رد الجميل لهذا النادي الذي وثق بي وأصر على ضمي".

كريم حافظ عرف جمهور لانس بنفسه ومسيرته.

وقال حافظ: "انتقلت لنادي ليرس البلجيكي في 2014 ولعبت معهم في الدوري الممتاز، لكن حين هبط الفريق للدرجة الأدنى فضلت الخروج في إعارة لنادي أومونيا أوقيانوسيا القبرصي بالموسم الماضي".

وأضاف " لدي 20 عاما، أنا لاعب جاد ولا أخرج كثيرا، وأحب النوم مبكرا حتى أستطيع التدرب بشكل جيد".

حافظ أتبع "أنا لاعب مميز هجوميا لكني أحتاج للتحسن دفاعيا، سأعمل على تحسين مستواي ولدي الكثير مما سأتعلمه هنا".

ويحتل نادي لانس المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية برصيد 6 نقاط، وبعد مرور 5 مباريات.