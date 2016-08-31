أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد الانضمام الرسمي - كريم حافظ: أعرف قيمة لانس وهدفي إعادته للواجهة

Google+ Print
بعد الانضمام الرسمي - كريم حافظ: أعرف قيمة لانس وهدفي إعادته للواجهة بعد الانضمام الرسمي - كريم حافظ: أعرف قيمة لانس وهدفي إعادته للواجهة

أبدى كريم حافظ الظهير الأيسر المصري الجديد لنادي لانس الفرنسي، فخره بإتمام انتقاله للفريق الفرنسي.

كريم حافظ انتقل من نادي ليرس البلجيكي إلى نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

وقال كريم حافظ في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "لانس نادي عظيم أعرف تاريخه جيدا، لكنه واجه بعض الصعوبات مؤخرا أدت لهبوطه لدوري الدرجة الثانية".

وأضاف "هدفي هو إعادة الفريق لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، إذ أنني أود رد الجميل لهذا النادي الذي وثق بي وأصر على ضمي".

كريم حافظ عرف جمهور لانس بنفسه ومسيرته.

وقال حافظ: "انتقلت لنادي ليرس البلجيكي في 2014 ولعبت معهم في الدوري الممتاز، لكن حين هبط الفريق للدرجة الأدنى فضلت الخروج في إعارة لنادي أومونيا أوقيانوسيا القبرصي بالموسم الماضي".

وأضاف " لدي 20 عاما، أنا لاعب جاد ولا أخرج كثيرا، وأحب النوم مبكرا حتى أستطيع التدرب بشكل جيد".

حافظ أتبع "أنا لاعب مميز هجوميا لكني أحتاج للتحسن دفاعيا، سأعمل على تحسين مستواي ولدي الكثير مما سأتعلمه هنا".

ويحتل نادي لانس المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية برصيد 6 نقاط، وبعد مرور 5 مباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع