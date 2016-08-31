أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المؤبد لـ97إخوانيا والسجن 5و7سنوات لـ42 آخرين بقضية اقتحام منشآت بديرمواس

Google+ Print
المؤبد لـ97إخوانيا والسجن 5و7سنوات لـ42 آخرين بقضية اقتحام منشآت بديرمواس المؤبد لـ97إخوانيا والسجن 5و7سنوات لـ42 آخرين بقضية اقتحام منشآت بديرمواس

>المنيا- حسن عبد الغفار

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، أحكاماً متفاوتة بين السجن المؤبد، غيابياً، والسجن بين 5 إلى 7 سنوات حضورياً، ضد 139 متهماً إخوانياً، فى أحداث عنف وتظاهر، واقتحام منشآت عامة بمركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا.

 

قال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه فى قضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس، وتضم 54 متهماً، ورقمها 262/ 10 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، عاقبت المحكمة 36 متهماً، بالسجن المؤبد غيابياً، و18 حضورياً، ابالسجن خمس سنوات.

 

وأضاف أنه فى القضية الثانية، بشأن اقتحام مكتب سجل مدنى ديرمواس، ورقمها 249/ 176لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وتضم 85 متهماً، عاقبت المحكمة 61 متهماً، بالسجن المؤبد غيابياً، و24 بالسجن 7 سنوات، حضورياً.

 

وفى قضية ثالثة، أجلت ذات المحكمة، النطق بالحكم على 11 متهماً فى أحداث اقتحام قسم شرطة مركز مغاغة، والتظاهر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، لجلسة يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل.

 

وكانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها الماضية، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، وأطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضايا الثلاث. وأحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أنهم ينتمون إلى عناصر جماعة الإخوان، واشتركوا فيما بينهم فى التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركزى ديرمواس ومغاغة، وتخريب منشآت شرطية وعامة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365