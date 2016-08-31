التضامن: إعادة 20 حاجا تائها إلى أماكن إقامتهم واستعادة أغراض مفقودة لآخرين

قالت وزارة التضامن الإجتماعى أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بكل اهتمام أعمال بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى والخدمات المقدمة لحجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث استعرضت تقرير بعثة وزارة التضامن الاجتماعي للحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء أن البعثة تمكنت بفضل استخدام شبكة لربط بيانات الحجاج بين جميع البعثات المصرية في المملكة من إعادة 20 حاجا تائها إلى أماكن إقامتهم خلال فترة زمنية قصيرة وتم الاطمئنان عليهم جميعا كما تمكنت من مساعدة حاجين من محافظتى الغربية والجيزة من استعادة أغراضهم المفقودة وتسليمها لهم.

وأكد محمد عثمان رئيس بعثة وزارة التضامن الاجتماعى للحج أن البعثة تعمل على متابعة الحجاج وتوفير كامل سبل الرعاية لهم وانه تم استقبال 37 مكالمة هاتفية تستفسر عن عناوين فنادق الحجاج وبياناتهم وتم تقديم المساعدة لهم.