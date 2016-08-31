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«المصرية للاتصالات» : لايوجد التزام قانوني للتخارج من فودافون

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«المصرية للاتصالات» : لايوجد التزام قانوني للتخارج من فودافون «المصرية للاتصالات» : لايوجد التزام قانوني للتخارج من فودافون

المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات – أرشيفية

صرح المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بأنه لايوجد التزام قانوني على الشركة يجبرها على التخارج من شركة فوادفون – ، وبيع حصتها فيها .

وأوضح جاد الله – على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء للإعلان عن التوقيع على حصولها على خدمات الجيل الرابع للمحمول بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي – أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الفترة المقبلة، لدراسة وضع الحصة التي تملكها المصرية للاتصالات في فودافون – مصر، والبالغة 45% من أسهم رأسمالها فيما تملك شركة فودافون العالمية 55%.

أ ش أ

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