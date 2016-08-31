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إيطاليا تنقذ 6500 مهاجر في البحر المتوسط

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إيطاليا تنقذ 6500 مهاجر في البحر المتوسط إيطاليا تنقذ 6500 مهاجر في البحر المتوسط

 

مهاجرين_أرشيفية

أنقذت إيطاليا، اليوم الأربعاء، مئات المهاجرين في البحر المتوسط، وتم نقلهم إلى ميناء بوتسالو بجزيرة صقلية، حسبما أفادت “رويترز”.

وقال خفر السواحل الإيطالي في حسابه على تويتر أمس الثلاثاء إن إيطاليا أنقذت 6500 مهاجر قبالة الساحل الليبي في 40 عملية إنقاذ منفصلة يوم الاثنين الذي شهد أحد أكبر تدفقات اللاجئين في يوم واحد في 2016.

وكان المهاجرون مكدسون داخل عشرات الزوارق منها الكثير من الزوارق المطاطية المتهالكة التي تفقد اتزانها بشكل خطير وسط الأمواج. ويعتقد أن أغلب المهاجرين من الأفارقة.

وتفيد بيانات المنظمة الدولية للهجرة الصادرة يوم الجمعة أن نحو 105 آلاف مهاجر وصلوا حتى الآن في زوارق إلى إيطاليا هذا العام أبحر كثير منهم من ليبيا. وتفيد التقديرات أن 2726 من الرجال والنساء والأطفال لقوا حتفهم في الفترة نفسها خلال الرحلات.

وقال خفر السواحل إن نحو 1100 مهاجر أنقذوا من زوارق في مضيق صقلية يوم الأحد أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا.

وتقع إيطاليا على خط المواجهة في أزمة المهاجرين إلى أوروبا منذ ثلاث سنوات. ونجح أكثر من 400 ألف في الوصول إلى إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا منذ بداية عام 2014 هربا من العنف والفقر.

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