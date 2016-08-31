جمهورية بنين تلغي تأشيرات دخول الأفارقة إلى أراضيها

أعلن رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، خلال زيارته إلى رواندا، إلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأفارقة لأراضي بلاده.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ذلك الإعلان لم يأت مصادفة، نظرا لأن نظيره الرواندي بول كاجامي مؤيد قوي لسياسة إلغاء التأشيرات للأفارقة، التي يقول إنه سيطبقها في بلاده بحلول عام 2018.

وقال كاجامي – خلال لقائه مع تالون – إن “الأفارقة يزورون بقية دول العالم ولا يولون اهتماما للدول الإفريقية، أحلم بخلق علاقة تبادل وسياحة بيننا وبين بقية دول القارة”.

يذكر أن غانا أعلنت في مارس الماضي إلغاء تأشيرات دخول الأفارقة إلى أراضيها.

أ ش أ