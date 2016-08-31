بروكلين بيكهام يتخلى عن عائلته... والسبب!

على ما يبدو إن علاقة بروكلين بيكهام Brooklyn Beckham الإبن الأكبر للنجم الإنجليزي دايفيد بيكهام David Beckham مع صديقته الممثلة المراهقة كلوي موريتز Chloe Moretz بدأت تطو وتأخذ منحاُ جديداً.

فقد قرر الثنائي بعد 3 أشهر من المواعد الإنتقال للعيش معاً في منزل واحد سوياً.

وقد وجد النجم البالغ من العمر 17 عاماً منزلاٍ من أربع غرف نوم في شاطئ فينيس في إيطاليا، وإستأجرا مصممة ديكور كانت قد عملت سابقاً للممثلة جانيفير أنيستون Jennifer Aniston لتصميم وهندسة المنزل داخلياً.

وقد حصل الثنائي على مباركة من والد ووالدة بروكلين ديفيد وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham الذين قرارا إستخدام عائدات بيع منزلهما في فرنسا للتمويل هذه الخطوة.

ويذكر إن بروكلين بيكهام يشق طريقه إلى عالم الشهرة بسرعة بحيث تم إختياره مؤخراً ليكون السفير العالمي لجهاز “سمارت فون” الصيني الجديد، الذي أنتجته الشركة خصيصاً للفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما، والتي تمثل 80% من هواة هذه الماركة الصينية.

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