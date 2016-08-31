كلية الألسن تنظم أول اجتماع لها اليوم بجامعة قناة السويس

نظمت كلية الألسن بجامعة قناة السويس اليوم، أول اجتماع لها تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وهم "الدكتور بشير العسوى رئيس قسم اللغة الإنجليزية والدكتور شريف عبد الحميد رئيس قسم اللغة الفرنسية والدكتور طارق محمد أبو الميلة رئيس قسم اللغة الألمانية والدكتور ة مروة حسين موسى مدرس اللغة الإنجليزية والدكتورة جيهان محمد أنور مدرس اللغة الإنجليزية والدكتورة سلوى شكرى الطحاوى مدرس اللغة الفرنسية ومدرس مساعد مارى ظريف بقسم اللغة الإنجليزية وأمين الكلية الهام أمين ومدير شئون الطلاب حسام الدين محمد ودعاء عبد الحميد مدير مكتب العميد".

وقام الدكتور عاطف أبو النور بتهنئة مجلس الكلية بأول اجتماع لهم، وتمنى عاما دراسيا موفقا للكلية الجديدة، والتى تبدأ عامها الأول بأربعة أقسام، وهى قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللغات الشرقية التركية والفارسية.

وناقش الدكتور حسن رجب عميد الكلية فى بداية الاجتماع التصور والخطة الدراسية الجديدة للعام الدراسى الجديد ووضع الجداول الدراسية، وذلك لضمان الانضباط والدقة من أول يوم دراسى داخل الكلية.

وأكد الدكتور حسن رجب على أن الكلية التى فتحت أبوابها هذا العام واستقبلت أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة تستعد للقاء التعريفى والذى من المنتظر أن يكون فى أول أسبوع للدراسة، وذلك لتعريف الطلاب بالكلية وأقسامها وأماكن رعاية الشباب بها وشئون الطلاب، والتعريف بأعضاء هيئة التدريس داخل الكلية، وهذا اللقاء التعريفى يشارك فيه أولياء أمور الطلاب، ومن المنتظر أن تقوم الكلية بإعداد حفل استقبال للطلاب الجدد.

وأضاف الدكتور حسن رجب إلى ضرورة إدماج الطلاب داخل الكلية فى الأنشطة الطلابية وعلى ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب داخل الكلية، وذلك حتى تستطيع الكلية دخول سباق التنافس والمشاركة مع الكليات الأخرى فى الأنشطة الطلابية المختلفة.