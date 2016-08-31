أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

كلية الألسن تنظم أول اجتماع لها اليوم بجامعة قناة السويس

Google+ Print
كلية الألسن تنظم أول اجتماع لها اليوم بجامعة قناة السويس كلية الألسن تنظم أول اجتماع لها اليوم بجامعة قناة السويس

نظمت كلية الألسن بجامعة  قناة السويس اليوم، أول اجتماع لها تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وهم "الدكتور بشير العسوى رئيس قسم اللغة الإنجليزية والدكتور شريف عبد الحميد رئيس قسم اللغة الفرنسية والدكتور طارق محمد أبو الميلة رئيس قسم اللغة الألمانية والدكتور ة مروة حسين موسى مدرس اللغة الإنجليزية والدكتورة جيهان محمد أنور مدرس اللغة الإنجليزية والدكتورة سلوى شكرى الطحاوى مدرس اللغة الفرنسية ومدرس مساعد مارى ظريف بقسم اللغة الإنجليزية وأمين الكلية الهام أمين ومدير شئون الطلاب حسام الدين محمد ودعاء عبد الحميد مدير مكتب العميد".

 

وقام الدكتور عاطف أبو النور بتهنئة مجلس الكلية بأول اجتماع لهم، وتمنى عاما دراسيا موفقا للكلية الجديدة، والتى تبدأ عامها الأول بأربعة أقسام، وهى قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللغات الشرقية التركية والفارسية.

 

وناقش الدكتور حسن رجب عميد الكلية فى بداية  الاجتماع التصور والخطة الدراسية الجديدة للعام الدراسى الجديد ووضع الجداول الدراسية، وذلك لضمان الانضباط والدقة من أول يوم دراسى داخل الكلية.

 

وأكد الدكتور حسن رجب على أن الكلية التى فتحت أبوابها هذا العام واستقبلت أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة تستعد للقاء التعريفى والذى من المنتظر أن يكون فى أول أسبوع للدراسة، وذلك لتعريف الطلاب بالكلية وأقسامها وأماكن رعاية الشباب بها وشئون الطلاب، والتعريف بأعضاء هيئة التدريس داخل الكلية، وهذا اللقاء التعريفى يشارك فيه أولياء أمور الطلاب، ومن المنتظر أن تقوم الكلية بإعداد حفل استقبال للطلاب الجدد.

 

وأضاف الدكتور حسن رجب إلى ضرورة إدماج الطلاب داخل الكلية فى الأنشطة الطلابية وعلى ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب داخل الكلية، وذلك حتى تستطيع الكلية دخول سباق التنافس والمشاركة مع الكليات الأخرى فى الأنشطة الطلابية المختلفة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365