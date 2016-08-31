رئيس جامعة المنصورة يدرس ربط الخريجين بسوق العمل

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، المهندس ايمن الجندى مدير التوظيف بشركة الدقهلية للدواجن لبحث احتياجات سوق العمل الخارجى مع كليات الطب البيطرى والزراعة ودراسة تطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء بحث سبل وآليات تأهيل الخريج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل لتوفير فرص عمل متميزة من خلال الدراسة والتدريب المستمر والتواصل والشراكة مع المجتمع الخارجى.

كما تناول اللقاء تقديم مقترحات لحل مشكلات البطالة فى مصر وكيفية التواصل الوظيفى مع الخريجيين للربط بين الجامعة والشركات وراغبى العمل، من خلال قواعد بيانات خاصة بالخريجين وتحدث باستمرار لراغبى العمل فى الشركات والمصانع.