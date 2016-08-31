بابا الفاتيكان يشيد باتفاق السلام بين كولومبيا وحركة «فارك»

أشاد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، باتفاق السلام الذي توصلت له الحكومة الكولومبية مع حركة القوات الثورية المسلحة الكولومبية (فارك)، إلا أنه رفض الدعوة بأن يقوم مبعوث من الفاتيكان بالمساعدة في اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة المتضمنة في الاتفاق.

وأكد بيان صادر عن الفاتيكان – حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية – دعم البابا للاتفاق والهدف الذي يحمله بتحقيق السلام والمصالحة للكولومبيين.

وتم توقيع الاتفاق بين الجانبين – قبل أيام – بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات، ما من شأنه إنهاء الصراع الذي امتد لأكثر من 52 عاما وأسفر عن مقتل 220 ألف شخص وتشريد الملايين.

واتفق الجانبان على العمل سويا لتحقيق العدالة لضحايا الصراع وبناء سلام مستقر ودائم، وحل الحركة وتسريح أفرادها بالإضافة إلى إرساء عدالة انتقالية.

أ ش أ