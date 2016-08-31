أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم تظلمات من عدد من الشركات المتحفظ عليها

Google+ Print
لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم تظلمات من عدد من الشركات المتحفظ عليها لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم تظلمات من عدد من الشركات المتحفظ عليها

ارشيفية 

مراسل «ONA»:

أكد مصدر قضائي بلجنة حصر أموال الإخوان، أن اللجنة تسلمت طعون مقدمة من عدد من أصحاب شركات الصرافة والمستشفيات والمدارس التي تم التحفظ على أموالها في الفترة الأخيرة؛ للمطالبة برفع التحفظ عن ممتلكاتهم، وتقديمهم مستندات خاصة، تثبت عدم انتمائهم للإخوان.

وأوضح المصدر أن اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رفضت التظلمات المقدمة من 3 شركات متهمة بالتبعية للجماعة تم التحفظ عليها مؤخرا، بعد تلقيها تظلمات من الشركات التي تم التحفظ عليها خلال الشهور الاخيرة، وهى الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم، وشركة كمبيوتك العالمية، وشركة سكوير للتوزيع والتجارة وسببت اللجنة رفضها  لثبوت تبعية تلك المراكز والشركات لجماعة الإخوان وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية التى اكدت ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا