لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم تظلمات من عدد من الشركات المتحفظ عليها

مراسل «ONA»:

أكد مصدر قضائي بلجنة حصر أموال الإخوان، أن اللجنة تسلمت طعون مقدمة من عدد من أصحاب شركات الصرافة والمستشفيات والمدارس التي تم التحفظ على أموالها في الفترة الأخيرة؛ للمطالبة برفع التحفظ عن ممتلكاتهم، وتقديمهم مستندات خاصة، تثبت عدم انتمائهم للإخوان.

وأوضح المصدر أن اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رفضت التظلمات المقدمة من 3 شركات متهمة بالتبعية للجماعة تم التحفظ عليها مؤخرا، بعد تلقيها تظلمات من الشركات التي تم التحفظ عليها خلال الشهور الاخيرة، وهى الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم، وشركة كمبيوتك العالمية، وشركة سكوير للتوزيع والتجارة وسببت اللجنة رفضها لثبوت تبعية تلك المراكز والشركات لجماعة الإخوان وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية التى اكدت ذلك.