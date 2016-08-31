مستشفيات الجامعية بقنا: نسعى للحد من تحويل المرضى إلى المحافظات الأخرى

قال الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، المدير العام الجديد لمستشفيات قنا الجامعية، إنه سيعمل على الحد من تحويل المرضى من أبناء قنا والبحر الأحمر، إلى المستشفيات الأخرى خارج المحافظة، من خلال تطوير العمل والخدمات داخل المستشفيات الجامعية بقنا.

وأضاف حسين، أنه سيعمل على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، موضحًا أن تحويل المرضى لمستشفيات أخرى، يتسبب في حالة من المشقة لذويهم، وأيضًا ربما تتدهور حالة المريض بسبب بعد مسافة المستشفيات الأخرى وعدم القدرة على اسعافه بشكل جيد.

وتابع:”هناك ملفات عديدة داخل المستشفيات الجامعية بقنا سيعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن لراحة المرضى منها نقص الخبرة والإمكانيات والتمريض”.