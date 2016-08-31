جامعة طنطا تكرم علمائها الحاصلين على جوائز الجامعة

قال الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة، إن تكريم الجامعة للعلماء والمتميزين الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والتفوق العلمى بصفة سنوية يمثل تأكيداً لحرص الجامعة على غرس روح التميز بين أبنائها من العلماء وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك اجتماع مجلس الجامعة اليوم بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حيث تم تكريم العلماء الحاصلين على جوائز الجامعة العلمية "تشجيعية، وتقديرية، والتميز فى الأداء الجامعى" خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن قائمة المكرمون ضمت "الدكتور عبد الحليم عوض اسماعيل الأستاذ المساعد بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، والدكتور عصام محمد البعلى المدرس بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور وحيد كمال زهرة الاستاذ المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتور رمضان السيد معن المدرس بقسم الاقتصاد بكلية التجارة فى مجال العلوم التجارية"، حيث حصلوا على جوائز الجامعة التشجيعية.

وأضاف البيان، أن الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية تم منحها للدكتور محمد ثروت هيكل الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور إبراهيم سعيد الهوارى الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور محمد رمضان الشنشورى الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية، فيما حصل الدكتور الرفاعى صبحى قناوى الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم على جائزة التميز فى الأداء الجامعي.

فى نهاية الحفل وزع الدكتور إبراهيم سالم الجوائز ودروع الجامعة وشهادات التقدير على المكرمين والتقاط بعض الصور التذكارية.