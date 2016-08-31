البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد كنسي، مقر مشيخة الأزهر الشريف.

وتأتي الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكان في استقبال البابا، الدكتور أحمد الطيب، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فضلًا عن قيادات المشيخة.

ضم الوفد المرافق للبابا كلًا من:” الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، الأنبا دانيال أسقف المعادين، الأنبا إرميا الأسقف العام، القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، القس أنجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، القس أمونيوس عادل، سكرتير قداسة البابا، القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المستشار كمال شوقي، عضو المجلس الملي العام، والأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط”.

وأكد البابا تواضروس، قائلًا إن ” معدن مصر فريد والتكوين المصري والطبقات الفرعونية والقبطية والإسلامية والأفريقية مغروسة في وجدان المصري ما يجعله متفردًا “، واقترح اتخاذ خطوات جادة، وقوية لعمل آلية بين الأزهر والكنيسة ورجال الفكر وكافة الجهات المعنية لنشر القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع المصري ككل.

ودعا الدكتور الطيب، إلى عقد مؤتمر يجمع بين الأزهر والكنائس الشرقية، وهو ما رحب به البابا تواضروس، موضحًا أن أية خطوة تسهم في التقارب وتدعيم العلاقات تعد شيئًا جيدًا فكل ما يبني العلاقات الإنسانية يضمن وجودنا كبشر، ونتطلع إلى أن تصل العلاقات الجميلة التي تربطنا كقيادات إلى الكل إلى أصغر تلميذ في المدرسة”.

أ ش أ