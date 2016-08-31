رابطة المحترفين الإماراتية: 3 أسباب لتفضيل مصر على لندن في استضافة كأس السوبر

أبدى سهيل العريفي المدير التنفيذي للجنة المحترفين الإماراتية 3 أسباب لتفضيل مصر لاستضافة كأس سوبر الخليج العربي عن إقامتها في لندن.

وقال العريفي في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء تحضيرا للقاء: "فضلنا مصر على باقي العروض المقدمة لاستضافة اللقاء".

وأضاف "تفضيل عرض مصر جاء لثلاثة أسباب، أولها مكانة دولة مصر في قلوبنا وقلوب الشعب الإماراتي".

العريفي أتبع "السبب الثاني هو تقارب الثقافات بين البلدين مصر والإمارات، وهذا ما يسهل من عملية تسويق المباراة إعلاميا وجماهيريا".

واسترسل مازحا "والسبب الثالث هو رغبتنا في قضاء العيد مع المصريين".

وسيلتفي ناديي أهلي دبي بصفته بطل دوري الخليج العربي مع الجزيرة بصفته بطلا لبطولة كأس الخليج العربي.

وستقام مباراة كأس السوبر الإماراتية يوم 13 سبتمبر المقبل على ملعب 30 يونيو في التجمع الخامس.