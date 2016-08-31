رئيس شركة بريزنتيشن: وفينا بالوعد بتنظيم سوبر إماراتي في مصر

أكد محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن، اليوم الأربعاء، أن الشركة لها كل الشرف بتنظيم السوبر الاماراتي في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد أعلنت منذ عام عن تنظيم سوبر اماراتي في مصر، قائلًا : “ها نحن ننفذ وعودنا ، وفخورين بوجود الناديين في مصر”.

وقال كامل خلال كلمته في المؤتمر المقام حاليًا للاعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإماراتي، :” . كنت بضايق لما حد يسالني انتوا هتقدروا تنظموا المباراة دي .. انا اسف دي مصر .. اللي نظمت كاس عالم للشباب ونظمت كاس اغريقيا .. وهتلاقوا الجمهور مالي المدرجات وبيرحب بالاشقاء”.

ووجه كامل الشكر لللواء عادل رشاد، مساعد مدير الأمن، ولكل من ساهم في التجهيز لتلك المباراة، وأضاف : “فيه جهات في البلد مينفعش اقولها بس بشكرها جدًا”.