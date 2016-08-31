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«دوري المحترفين الإمارتي»: فضلنا إقامة الكأس بمصر بدلاً من لندن وألمانيا

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«دوري المحترفين الإمارتي»: فضلنا إقامة الكأس بمصر بدلاً من لندن وألمانيا «دوري المحترفين الإمارتي»: فضلنا إقامة الكأس بمصر بدلاً من لندن وألمانيا

سهيل العريفي- المدير التنفيذي لدوري المحترفين الإماراتي

مراسل «ONA»

قال سهيل العريفي المدير التنفيذي لدوري المحترفين، إنَّه تم اختيار لإقامة مبارة كأس الإمارات، بدلاً من لندن وألمانيا، مؤكدًا أنَّ الاختيار جاء  لمكانة مصر عند الإماراتيين.

وأضاف العريفي، خلال مؤتمر إقامة كأس السوبر الإمارتي بالقاهرة، أنَّ مصر قادرة علي تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، مشيرًا إلى أنَّه تم اختيار استاد الدفاع الجوي الذي لم يأت من فراغ”.

وتابع :”اختيار الملعب لم يكن عشوائيًا، نظرًا لمساحته الجيدة، وموقعه بالتجمع الخامس بعيدًا عن الزحام، ونتمني الدعم من الجميع لانجاح المباراة”.

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