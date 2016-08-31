مقتل متظاهر فى اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مقتل متظاهر بإقليم كشمير جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأوضحت الشرطة – حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية – أن المتظاهر قتل جراء إطلاق قوات الشرطة النار على المتظاهرين بقرية ناديهال الشمالية، مشيرة إلى إصابة متظاهرين آخرين جراء الاشتباكات.

واستمرت التظاهرات بمناطق عديدة بإقليم كشمير بعدما أقدمت السلطات أمس الثلاثاء على رفع حظر التجوال عن مناطق عديدة بالإقليم للمرة الأولى منذ 54 يوما.

وفشلت إجراءات حظر التجوال وحجب معظم وسائل الاتصالات فى وقف التظاهرات المناهضة للحكم الهندى للإقليم والتى ازدادت منذ مقتل القيادى الانفصالى إبراهيم وانى برصاص القوات الحكومية الشهر الماضى.

أ ش أ