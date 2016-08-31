إحالة 8 متهمين بالسطو المسلح على محل صاغة بالهرم للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة كلاً من "مصطفى.ح" 30 سنة تباع، و"محمد.ش" 28 سنة عاطل و"سليمان.س" 30 سنة، وشهرته "أبو فاطمة" عاطل، محمود.ن" و"أحمد.ن" و"عمار. ا" و"محمد ن" و"أحمد.ع" المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجى بمنطقة الهرم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات اتهامات بالسطو المسلح وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والشروع فى القتل، وصدر قرار الإحالة بعد اكتمال أدالة الثبوت فى القضية، والتى دعمتها تحريات المباحث وأقوال الشهود، واعترافات المتهمين فضلاً عن تقارير الادلة الجنائية والطب الشرعى.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت، أن المتهمين أمطروا العاملين بمحل صاغة بمنطقة الهرم بوابل من الرصاص، وتمكنوا من سرقة ما يقرب من 10 كيلو جرامات مشغولات ذهبية يقدر ثمنها بنحو مليونى جنيه ونصف المليون جنيه، واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا أن المسلحين كانوا ملثمين ويبلغ عددهم 8 أفراد.

كما استمعت إلى أقوال "عماد.ع" نجل مالك محل المجوهرات، الذى قال أنه أثناء تواجده بالمحل وبصحبته شقيقه "أيمن" فوجئ بنحو 10 أشخاص ملثمين يستقلون سيارتين، إحداهما رمادى اللون والثانية نبيتى اللون بدون لوحات معدنية، ونزلوا من السيارتين وبحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش، وأطلقوا عدة أعيرة نارية أصابت أحد العاملين واستولوا على كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى، إلا أن التحريات كشفت أن العدد الحقيقى لمنفذى الهجوم 8 أشخاص.