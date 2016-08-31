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شرطة التموين تضبط مصنع يستخدم علامة تجارية مملوكة للغير بالتجمع الخامس

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شرطة التموين تضبط مصنع يستخدم علامة تجارية مملوكة للغير بالتجمع الخامس شرطة التموين تضبط مصنع يستخدم علامة تجارية مملوكة للغير بالتجمع الخامس

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط شرطة من ضبط مصنع بمنطقة التجمع الخامس، لتصنيع الجلاش والعصائر، ويستخدم علامة تجارية مملوكة للغير فى ترويج بضاعته، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر دون ترخيص من وزارة الصحة، فتم ضبط مالكة المصنع واثنين من المديرين بالمصنع، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

ومن خلال التحريات تبين أن كلًا من "رحاب ح م" 32 سنة مالكة مصنع، و"حسن ا ح" 46 سنة مدير بالمصنع، و"وائل ع ع" 27 سنة مدير بالمصنع وراء إدارة وتشغيل مصنع جلاش وعصائر فى القاهرة الجديدة مستخدمين فى ذلك علامة تجاريه مملوكة للغير، بالإضافة إلى حيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر دون ترخيص من وزارة الصحة.

 

وتمكن ضباط شرطة التموين من ضبط المتهمين، وعثروا بداخل المصنع على 10 طن دقيق فاخر و 1.924 طن عصائر أنواع مختلفة ( مانجو , جوافة , فرولة , ويوسفى)، وطن ملح و375 كيلو ملح طعام، و350 كيلو نشا، و15000استيكر، و300 كيلو بودرة عصير، و1800عبوة جلاش معدة للبيع، و3 ماكينات، و1300 عبوة رقاق الزهار معدة للبيع، و20عبوة ألوان صناعية، و8500 عبوة كراتين فارغة لتعبئة الرقاق والجلاش، و10500جركن فارغ لتعبئة العصائر.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بتصنيع الجلاش والعصائر بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3119لسنة 2016م جنح القطامية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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