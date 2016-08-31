ضبط عامل بحوزته توكيل مزور لإنهاء إجراءات ترخيص دراجة نارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عامل بحوزته توكيل مزور لإنهاء إجراءات ترخيص دراجة نارية بمرور القليوبية.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه وردت معلومات لضباط مباحث إدارة مرور القليوبية بقيام "بهاء الدين متولى" 32 سنة عامل ومقيم - دائرة مركز القناطر الخيرية - بتقدمه لوحدة مرور القناطر الخيرية، لترخيص دراجة نارية ماركة هوندا بموجب توكيل رسمى مزور صادر من مكتب تصديق الخليفة باسم "عفاف ع".

وبالاستعلام من الجهة المنسوب صدور التوكيل منها، أفادت بأن البيانات الواردة بالتوكيل غير صحيحة ومزورة.

وبمواجهة المتهم، افاد أنه قام بشراء الدراجة بالتوكيل من معرض المقطم – القاهره نظير مبلغ مالى 36000 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7711 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016.