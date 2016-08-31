بعد انتحار خادمتها.. شقيقة حبيب العادلى للنيابة: تعانى من اضطرابات نفسية

استمعت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أسامة مرزوق لأقوال شقيقة حبيب العادلى حول واقعة انتحار خادمتها بقطع شريان يدها داخل شقتها.

وقالت شقيقة وزير الداخلية الأسبق أمام النيابة، إنها سيدة كبيرة فى السن، وكانت تحتاج لمن يخدمها إلى أن وجدت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وعملت عندها خادمة لعدة شهور.

وأضافت فى أقوالها إن خادمتها كانت غير طبيعية وتعانى من اضطرابات نفسية فى الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها كانت غير متواجدة فى الشقة وقت وقوع الحادث، وأنها فور عودتها إلى شقتها وجدت خادمتها ملقاة على الأرض، وغارقة فى دمائها نتيجة قطع شريانها.

وأمرت النيابة بصرف شقيقة حبيب العادلى من سرايا النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من شقيقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بانتحار خادمتها البالغة من العمر 18 عامًا أثناء عودتها إلى الشقة، وانتقل أسامة مرزوق مدير نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة لمكان الشقة ومناظرة الجثة، حيث تبين من المناظرة وجود قطع فى شريان اليد أدى إلى وفاتها، حيث تم العثور على جثة الخادمة فى غرفة استقبال الشقة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن شقيقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لم تكن موجودة بالشقة يوم الحادث، وبعد عودتها فوجئت ببالخادمة ملقاة على الأرض ومنتحرة بقطع شريان يدها.