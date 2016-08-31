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حبس مجند 4 أيام لاتهامه بسرقة مرتبات زملائه بالحماية المدنية بالقاهرة

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حبس مجند 4 أيام لاتهامه بسرقة مرتبات زملائه بالحماية المدنية بالقاهرة حبس مجند 4 أيام لاتهامه بسرقة مرتبات زملائه بالحماية المدنية بالقاهرة

>كتب : أحمد إسماعيل

قررت نيابة الموسكى برئاسة المستشار محمد شحاتة، اليوم الأربعاء، حبس مجند شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ ربع مليون جنيه قيمة مرتبات ضباط وأفراد الشرطة من خزينة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة .

 

 تلقى رجال مباحث قسم شرطة الموسكى بلاغا من رقيب شرطة "محمد أبو اليزيد محمد السيد" 36 سنة، من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، باكتشافه كسر باب مكتب قسم الشئون الإدارية والمالية وسرقة حقيبة جلدية بداخلها مبلغ مالى 253.282 جنيه والخاصة بمرتبات الأفراد والمجندين بالإدارة من داخل الدولاب الخاص به، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

 ووجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة، واللواء هشام لطفى نائب مدير المباحث، لسرعة ضبط الجناة .

 

تبين من خلال التحريات كسر باب المكتب وأثار ضغط بالكالون الخاص بالدولاب وعثر أعلى برج الخدمة بالإدارة على ( قفاز ، عتلة حديدية ، أزميل ، منشار حديديى )، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة  "بدر. ر. ي" 21 سنة، مجند سائق بالإدارة العامة للحماية المدنية ومقيم بمحافظة البحيرة .

 


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