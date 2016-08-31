القبض على محام بجهة حكومية تلقى رشوة لتسهيل بيع قطعة أرض بالساحل الشمالى

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، التحقيق مع "محام" تابع لإحدى الجهات الحكومية، بتهمة تلقى رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه، مقابل تسهيل حصول عميل على قطعة أرض بالساحل الشمالى.

وتلقت نيابة شمال القاهرة، معلومات من الهيئة العامة للرقابة الإدارية، يفيد بضبط "محام" مفوض من إحدى الجهات الحكومية بإنهاء التعاملات القانونية لقطع أرضية تم طرحها فى منطقة الساحلى الشمالى، حيث تم ضبط المتهم خلال تلقيه الرشوة بمنطقة الساحل.

وبدأت النيابة فى تفريغ التسجيلات التى ثبت إدانة المتهم، والاستماع لشهادة ضباط الرقابة الإدارية حول تلك الواقعة.