مدير دوري المحترفين الإمارتي: مصر قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية

مراسل «ONA»:

وجه سهيل العريفي، المدير التنفيذي لدوري المحترفين الإماراتي، اليوم الأربعاء، الشكر للشعب المصرى علي حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه ينتظر الحضور الجماهيري في المباراة سواء من المصريين أو الإماراتيين.

وقال سهيل العريفي، خلال مؤتمر إقامة كأس السوبر الإمارتي بالقاهرة، إنَّ مصر قادرة علي تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، مشيرًا إلى أنَّه تم اختيار استاد الدفاع الجوي الذي لم يأت من فراغ”.

وتابع :”اختيار الملعب لم يكن عشوائيًا، نظرًا لمساحته الجيدة، وموقعه بالتجمع الخامس بعيدًا عن الزحام، ونتمني الدعم من الجميع لانجاح المباراة”.