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سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة: علاقتنا بمصر محورية من أجل تحقيق السلام للمنطقة

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سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة: علاقتنا بمصر محورية من أجل تحقيق السلام للمنطقة سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة: علاقتنا بمصر محورية من أجل تحقيق السلام للمنطقة

دافيد جوفرين

قُدمت أوراق اعتماد دافيد جوفرين، سفير إسرائيل لدى جمهورية العربية، للرئيس عبد الفتاح .

وقال جوفرين، في أول تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إنه يشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز، لأن يتولى هذا المنصب في مصر، مؤكدًا “لا يساورني الشك بأن العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل حيوية ومحورية من أجل تحقيق السلام والاستقرار المنشودين للمنطقة بأسرها لا بل الرفاهية لشعوبها”.

وأضاف جوفرين: “أتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين مصر وإسرائيل لتحقيق المصالح المشتركة، مع الأمل أن يسود السلام والأمن والأمان في منطقة الشرق الأوسط وهو مبتغانا جميعا”.

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