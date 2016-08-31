«الأهلي الإمارتي» يدعو الشعب المصري لحضور مباراة كأس السوبر

دعا عبيد سعيد المدير التنفيذي للأهلي الإماراتي، الأربعاء، جموع الشعب المصري لحضور مباراة كأس السوبر الإمارتي المقامة على أرض مصر.

وقال سعيد، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مباراة السوبر الإماراتي في القاهرة، :”انقل لكم تحيات حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة”.

وتابع :”إقامة السوبر الإماراتي في مصر أرض الكنانة التي تمثل لنا كيانًا عظيمًا على كافة الأصعدة وأتمني لهذا الشعب العظيم بالسعادة والأمن والأمان”.

واستطرد:”اتوجه بالشكر لمحمود طاهر رئيس الأهلي، وأحد أكبر القلاع الرياضية في الوطن العربي علي الحفاوة والاستقبال منذ إعلان إقامة السوبر في مصر”.