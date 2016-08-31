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«الأهلي الإمارتي» يدعو الشعب المصري لحضور مباراة كأس السوبر

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«الأهلي الإمارتي» يدعو الشعب المصري لحضور مباراة كأس السوبر «الأهلي الإمارتي» يدعو الشعب المصري لحضور مباراة كأس السوبر

عبيد سعيد -المدير التنفيذي للأهلي الإماراتي

دعا عبيد سعيد المدير التنفيذي للأهلي الإماراتي، الأربعاء، جموع الشعب المصري لحضور مباراة كأس السوبر الإمارتي المقامة على أرض .

وقال سعيد، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مباراة السوبر الإماراتي في القاهرة، :”انقل لكم تحيات حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة”.

وتابع :”إقامة السوبر الإماراتي في مصر أرض الكنانة التي تمثل لنا كيانًا عظيمًا على كافة الأصعدة وأتمني لهذا الشعب العظيم بالسعادة والأمن والأمان”.

واستطرد:”اتوجه بالشكر لمحمود طاهر رئيس الأهلي، وأحد أكبر القلاع الرياضية في الوطن العربي علي الحفاوة والاستقبال منذ إعلان إقامة السوبر في مصر”.

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