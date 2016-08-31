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الجيش السوري يدمر معسكرا لـ«داعش» بدير الزور

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الجيش السوري يدمر معسكرا لـ«داعش» بدير الزور الجيش السوري يدمر معسكرا لـ«داعش» بدير الزور

القوات السورية_أرشيفية

دمر الجيش السوري، اليوم الأربعاء، معسكرًا تابعًا لتنظيم “داعش” بدير الزور، كما دمر مقر قيادة وموقعا محصنا لمجموعات مسلحة بدرعا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو السوري نفذ سلسلة من الطلعات المكثفة على تجمعات وأوكار لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية بريف دير الزور الشرقي، مشيرا إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن تدمير معسكر لتنظيم داعش ومصنع للعبوات الناسفة ومستودع أسلحة في مدينة هجين شرق مدينة ديرالزور بنحو 110 كم.

وأضاف المصدر أن وحدة أخرى من الجيش دمرت مقر قيادة وموقعا محصنا ومرصدا لمجموعات مسلحة في منطقة درعا البلد.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري قضت أمس على العديد من مسلحي تنظيم “داعش” حاولوا التسلل من جهة الساتر الشرقي للمطار، ودمرت أوكارا وتجمعات لهم في محيط البانوراما وأحياء العرفي والصناعة والرصافة بالمدينة.

أ ش أ

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