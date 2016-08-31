تأجيل دعوى تطالب باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية بالنت لـ20 نوفمبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة القضاء اﻹدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمطالبته باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP (يشمل تطبيقات سكايب وفيسبوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التى تتعرض لهذا الحجب، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.

وكان مركز دعم لتقنية المعلومات أقام دعوى قضائية، ذكرت أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصرى “تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك”.