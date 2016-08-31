محمود حجازي يشهد إحدى مراحل مشروع تكتيكي باستخدام مقلدات المايلز «نصر25»

شهد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية “المايلز”، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وتضمنت المرحلة دفع الأنساق المدرعة والميكانيكية لاقتحام الحد الأمامي للدفاعات الرئيسية، وتطوير الهجوم لاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية، وصد الهجوم المضاد والوصول إلى خط حيوي وتأمينه فضلًا عن استكمال تنفيذ باقي المهام .

وناقش رئيس الأركان – بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري اليوم الأربعاء – قادة الوحدات المقاتلة والمعاونة المشاركة في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية المفاجئة التي يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات، مشيرًا إلى أهمية التدريب الجيد باستخدام أحدث نظم القتال والتدريب، والحفاظ على الكفاءة القتالية للفرد والمعدة .

وأثنى الفريق محمود حجازي، على الأداء المتميز للقوات المشاركة في المشروع، مؤكدًا ضرورة استغلال التطور الذي شهدته المنظومة التدريبية والفنية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة القتالية .

وأشاد رئيس الأركان، بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في نطاق المسئولية، وتنفيذ كافة الأنشطة والمهام التي تسند إليهم بكل دقة وحرص، لمجابهة المواقف والتحديات التي تستهدف أمن مصر القومي على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وفرض السيطرة الأمنية ومنع محاولات التهريب .

وحضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .