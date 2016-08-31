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الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الابتكار العالمي

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الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الابتكار العالمي الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الابتكار العالمي

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا من حيث الأداء الشامل في مؤشر الابتكار العالمي ، وفقا لما اعلنته اليوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .

كما حافظت الإمارات على المركز الـ 12 عالمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي، كما وحققت المركز الـ 13 عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وفقا لنتائج مؤشر الابتكار العالمي2016.

وأكدت  الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التزامها بمسؤوليتها في توفير أفضل التقنيات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، بوصفها المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للقطاع، بهدف خدمة مشاريع بقية القطاعات، وتمكينها من أداء دورها الريادي للارتقاء بدول الإمارات عالمياً. .

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