مباشر مؤتمر السوبر الإماراتي - فيلم تسجيلي عن ملعب المباراة وطريقة الحضور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لوقائع المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الأهلي والجزيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مصر على أرض استاد الدفاع الجوي يوم 13 سبتمبر المقبل.

مدحت شلبي الإعلامي المصري يشرف على تقديم المؤتمر الصحفي من تنظيم شركة "بريزينتيشن" بأحد فنادق القاهرة.

نادي أهلي دبي دعا الجماهير المصرية للاحتشاد ومساندة فريقهم، وبالأخص جمهور النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

فيما طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من جمهور فريقه التوجه لاستاد الدفاع الجوي، وتشجيع نادي الجزيرة الذي يرتبط بتوأمة مع فريقه. (طالع التفاصيل)

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القاعة تتحضر لبدء المؤتمر الصحفي..

المؤتمر سيكون بحضور كل من:-

المهندس خالد عبد العزيز/ وزير الشباب والرياضة

السفير جمعة الجنيبي/ سفير دولة الإمارات في مصر

الأستاذ هاني أبو ريدة/ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

اللواء عبيد سعيد/ المدير التنفيذي لنادي الأهلي الإماراتي

الأستاذ عايض مبخوت/ المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي

الإعلامي مدحت شلبي/ مقدم المؤتمر الصحفي

الأستاء محمد كامل/ رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن

الدكتور سهيل العريفي/ المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين الإماراتي

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بداية المؤتمر الصحفي

مدحت شلبي يفتتح المؤتمر الصحفي

السفير جمعة الجنيبي: لم ننس كأس العالم 1990 حين احتشدت الجماهير المصرية والإماراتية معا لتشجيع المنتخبين في البطولة بإيطاليا، ولم ننس أيضا كأس العالم للشباب 2009 في مصر حين كانت الجماهير المصرية سببا في وصولنا لربع النهائي.

الجنيبي: سعيد للغاية بخوض المباراة في مصر لأول مرة في تاريخ الإمارات، وأتمنى للقاء بالنجاح.

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يلقي كلمته..

عرض فيلم تسجيلي عن تنشيط السياحة في مصر

اللواء عبيد سعيد/ المدير التنفيذي لنادي الأهلي الإماراتي يشكر اتحاد الكرة المصري ورابطة المحترفين الإماراتية ورئيس شركة بريزينتيشن على الدعوة.

الأستاذ عايض مبخوت/ المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي يشكر القائمون على تنظيم المباراة، ويخص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالشكر على دعوته لجمهور الفريق الأبيض لمؤازرة نادي الجزيرة.

محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن: نعد الجميع بتنظيم مبارارة على أعلى مستوى في مصر.

- عرض فيلم تسجيلي عن ملعب المباراة "30 يونيو" في التجمع الخامس، وطريقة الحضور.