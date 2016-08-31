مستشفى الأهلي - حجازي ومروان يبدآن التأهيل

بدأ ثنائي النادي الأهلي أحمد حجازي ومروان محسن فترة التأهيل بعد العودة من الإصابة.

وحرض أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء تدريبات علاجية صباح اليوم الأربعاء داخل صالة الجيم بالنادي، للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيل في الجيم تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

من ناحية أخرى، أدى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل في النادي صباح اليوم الأربعاء للتخلص من أثار الإصابة التي يعاني منها بالآم في الحوض.

وعاد اللاعب لاستئناف برنامج العلاج والتأهيل بعد الحصول على راحة لعدة أيام عقب عودة الفريق من كوت ديفوار، حيث كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين أجازة قبل الاستعداد للموسم الجديد بداية من يوم الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يعود الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مع عودة الفريق للتدرب بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة لهم.