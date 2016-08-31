نصائح لاختيار العقد الماسي المناسب لإطلالتك

طبعاً، وكما هو معروف، فإنّ أناقتك في فساتين السهرة لا تكتمل من دون تزيينها بالمجوهرات الفاخرة، لا سيّما عقود الألماس. وكثيرات من النساء لا يعرفن تنسيق واختيار موديلات العقود المناسبة لفساتين السهرة. واليوم نحن سنقدّم لك بعض النصائح.

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نسّقي لون فستان السهرة ولون الحجر الذي يزيّن عقد الألماس

في المرحلة الأولى، عليك بالتنسيق بين لون الفستان ولون الحجر الكريم الذي رُصّع به عقد الألماس. فمثلاً: قمنا نحن باختيار فستان باللون الأحمر القاني من "ماركيزا" Marchesa ، ونسّقنا معه عقداً من "كارتييه" Cartier ، من مجموعة "غارانسGarance . اخترنا كذلك فستاناً باللون الأزرق الداكن، من "رولاند موريه" Roland Moret . وقد نسّقنا معه عقداً مزيّناً بحجر أزرق، من "ديور فاين جولوري" Dior Fine Jewelry ، من مجموعة "سوا ديور" Soie Dior.

عليك بمراعاة تصميم فستان السهرة وتصميم عقد الألماس

الأهم في قواعد اختيار العقد المناسب لفساتين السهرة هي الانتباه إلى شكل ياقة الفستان. مثلاً: قمنا نحن باختيار عقد كبير وقصير، يلتفّ حول الرقبة من "شوبارد" Chopard ، من مجموعة "غرين كاربت" Green Carpet. وقد نسّقناه مع فستان مكشوف الأكتاف، وتصميمه فاخر باللون الزهري من "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta. قمنا بعد ذلك باختيار عقد طويل من "بياجية" Piaget من مجموعة "اكستريملي بياجية" Extremley Piaget ، ونسّقناه مع فستان ذي ياقة على شكل حرف "V" من تصميم "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham.

مع هاتين القاعدتين الأساسيتين، بإمكانك أن تتألّقي بأجمل تصميمات فساتين السهرة مع عقود الألماس الفاخرة لسهراتك المميّزة.