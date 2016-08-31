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هذه هي أليساندرا أمبروزيو بعيداً عن عروض الأزياء

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الأربعاء 31-08-2016 10:51

تردد اسم العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio في عديد من عروض الأزياء العالمية، وتصدرت أغلفة المجلات العالمية، وتألقت على منصات العروض في السنوات الأخيرة، ولكن في هذا الموضوع سنسلط الضوء على ذوقها الشخصي واختياراتها الأنيقة بعيداً عن منصات العروض.

تتمتع أليساندرا أمبروزيو بذوق عصري بسيط ظهر في عديد من إطلالاتها اليومية، حيث شاهدناها ترتدي التيشيرت الأبيض مع الجينز أو التنورة القصيرة، أو ترتدي الفساتين الصيفية الخفيفة لتظهر بإطلالة ناعمة وغير متكلفة.

في حين يظهر جانب من الفخامة والرقي في اختياراتها على السجادة الحمراء، فلا يمكن أن ننسى إطلالتها الساحرة بتصميم زهير مراد الفضي في مهرجان كان السينمائي، أو إطلالتها الجريئة في حفل Met Gala بفستان من بالمان Balmain. وعلى الرغم من فخامة إطلالاتها إلا أن العارضة الأنيقة تُظهر بساطة وأنوثة في بعض الحفلات، مثل إطلالتها في حفل افتتاح بوتيك Schutz بفستان قصير ذي تصميم ناعم، وإطلالة أخرى نسَّقت فيها تيشيرتاً أبيضَ عادياً مع تنورة جلدية قصيرة ومجوهرات ذهبية جذابة.

شاهدي معنا إطلالات أليساندرا أمبروزيو المتنوعة في الصور أعلاه.

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سيدتي