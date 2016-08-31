الكاف يخطر الزمالك بموعد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا لنادي الزمالك يخطره فيه بموعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 16 سبتمبر المقبل، موعدا للمباراة المقرر إقامتها في مصر.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي فريقي ميموليدي صن داونز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي في نصف النهائي الآخر.

وكان الزمالك قد طلب من الكاف تحديد موعد مباراة الذهاب والتي كان مقررا لها أن تقام في أحد أيام 16 و17 18 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الإياب بين الفريقين والمقرر إقامتها في المغرب يوم 24 من شهر سبتمبر المقبل.

وفي الوقت ذاته، لم يحدد الكاف في خطابه ملعب إقامة المباراة، إذ أنهم ينتظروا ورود خطابا رسميا من وزارة الداخلية لتأمين إقامة المباراة في الملعب المختار.

وكان الزمالك قد أكد في وقت سابق ورود موافقة مبدئية من وزارة الداخلية لتأمين إقامة المباراة على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

ويبحث الزمالك عن تحقيق اللقب السادس من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والغائبة عن خزائن النادي الأبيض منذ عام 2002.