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«العاصمة» تنفي فسخ تعاقدها مع أمانى الخياط

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«العاصمة» تنفي فسخ تعاقدها مع أمانى الخياط «العاصمة» تنفي فسخ تعاقدها مع أمانى الخياط

الإعلاميه أماني الخياط

نفى مصدر مسئول بشبكة قنوات العاصمة، اليوم الأربعاء، ما نشرته بعض المواقع عن حدوث خلافات بين الدكتور سعيد حساسين رئيس الشبكة مع الإعلامية أماني الخياط، ما تسبب في رحيلها.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أنه لا أساس لهذا الشائعات من الصحة، وأن القناة لم تفسخ تعاقدها مع المذيعة، فهي مستمرة ضمن فريق عمل القناة.

وأوضح أنه تلاحظ في الفترة الاخيرة محاولات لتصوير حدوث مشكلات في القناة الهدف منه فقط هو الغيرة الاعلامية من الكوكبة التي تم التعاقد معها من نجوم الاعلام لتطوير قناة العاصمة الأولى، وإطلاق العاصمة “2 ” يوم 17 سبتمبر المقبل، وهي أمور تتفهمها القناة وإدارتها جيداً ، والتي بدأت ملامحها تظهر فور تعاقد الاعلامي سعيد حساسين مع الاعلامي الكبير المهندس أسامة الشيخ لإطلاق العاصمة ” 2 ” لاستكمال مسيرة النجاح.

وأشار المصدر إلى أن القناة ملتزمة بجميع تعاقداتها الجديدة، وأنه في حالة حدوث أية تطورات ستقوم باصدار بيان عنها على الفور.

من ناحية أخرى، أعلنت الشبكة حالة الطواريء القصوي للانتهاء من ديكورات جميع البرامج، وعمل البروموهات الخاصة بها لتظهر بالشكل الذي يرضي المشاهدين على مستوي والعالم العربي .

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أونا

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